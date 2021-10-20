Команда Мирчи Луческу в 3-м туре сыграет в столице Каталонии.

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с "Барселоной". Матч пройдет 20 октября на "Камп Ноу".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Динамо".

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Начало встречи - в 19.45.

После двух туров "Динамо" в группе Е набрало 1 очко и занимает третье место. У "Барселоны" - 0 очков и четвертая позиция.

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Главным арбитром на этот матч назначен французский рефери Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Барселона - Динамо

Онлайн-трансляция

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только "Барселоне" необходимы очки, нам они тоже нужны. То, что происходит в "Барселоне", - это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду - всегда легче, чем строить заново. Поэтому "Барселоне" сейчас нужно время".

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман:

"В прошлом году мы играли с "Динамо", дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие встречи, мы должны в обеих победить. Чтобы выйти в плей-офф, надо побеждать. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо".

Перед встречей с "Динамо" "Барса" со счетом 3:1 обыграла "Валенсию" в чемпионате Испании. Для каталонцев это лишь вторая победа в пяти последних матчах во всех турнирах. "Динамо" в УПЛ разгромило "Львов" со счетом 4:1.

Динамовцы прилетели в "Барселону" еще 18 октября, а за день до матча провели тренировку на "Камп Ноу".

"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с домашней ничьей против "Бенфики" (0:0), после чего разгромно проиграло "Баварии" (0:5). "Барселона" проиграла оба матча с разгромным счетом: 0:3 "Баварии" и 0:3 "Бенфике".

Автор: Владимир Медяник