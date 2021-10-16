Киевляне пропустили первыми, но затем не оставили сопернику шансов.

Киевское "Динамо" в 11-м туре чемпионата Украины в гостях играло со "Львовом".

На 36-й минуте в ворота "Динамо" после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Фране Чирьяк.

Но еще до перерыва киевляне не только отыгрались, но и вышли вперед. Виталий Буяльский следом забил с паса Виталия Миколенко, а Виктор Цыганков отличился ударом в "девятку".

После перерыва Денис Гармаш, который еще в первом тайме заменил Владислава Супрягу, увеличил преимущество киевлян, а затем еще и оформил дубль ударом с дальней дистанции.

"Динамо" набрало 29 очков и сохраняет 3 очка перевеса над "Шахтером". "Львов" (6 очков) идет 13-м.

"Львов" - "Динамо" - 1:4

Голы: Чирьяк (с пенальти), 15 - Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83.

"Львов": Костик, Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо (Ременяк, 61), Довгий, Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46, Крушинський, 75), Эрнест, Ныч (Альваро, 46)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46), Цыганков (Вербич, 75), Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46), Супряга (Гармаш, 41)

Предупреждение: Брикнер

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

Автор: Антон Дударь