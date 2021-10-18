Букмекеры назвали Барселону фаворитом поединка / фото REUTERS
20 октября киевское "Динамо" проведет поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бело-синие" на выезде сыграют против "Барселоны".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.
Букмекеры верят, что "Барселона" легко добудет три очка. На победу клуба из столицы Каталонии предлагается коэффициент 1,27, тогда как на победу "Динамо" аж 12,50. Ничья оценивается коэффициентом - 6,65.
На то, что "Динамо" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 4,16. На то, что по итогам противостояния "Барселона" наберет баллы в копилку коэффициент 1,06.
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- Начало матча 20 октября в 19:45 по киевскому времени.
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0).
- "Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу с крупным счетом над ФК "Львов" (4:1).
- "Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" обыграла "Валенсию" (3:1) и улучшила свои позиции в чемпионате Испании.
- Обслужит матч французский арбитр, который является "нефартовым" для "Динамо".