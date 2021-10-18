Подопечные Мирчи Луческу сыграют на "Камп Ноу" против испанского гранда.

20 октября киевское "Динамо" проведет поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бело-синие" на выезде сыграют против "Барселоны".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

Букмекеры верят, что "Барселона" легко добудет три очка. На победу клуба из столицы Каталонии предлагается коэффициент 1,27, тогда как на победу "Динамо" аж 12,50. Ничья оценивается коэффициентом - 6,65.

На то, что "Динамо" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 4,16. На то, что по итогам противостояния "Барселона" наберет баллы в копилку коэффициент 1,06.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Артем Будрин