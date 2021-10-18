Стал известен судейский состав на поединок "Динамо" в Лиге чемпионов.

В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны".

Стали известны судейские назначения на поединок:

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Помощники арбитра: Николя Дано и Сириль Грингор (оба – Франция)

Система ВАР: Вилли Делажо (Франция), Марко Ди Белло (Италия)

Четвертый судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Клеман Тюрпен является на данный момент лучшим арбитром Франции, тем не менее частенько он попадает в разного рода скандалы и мнения о нем на родине разделились. Во Франции в целом существует недоверие к судейству, а Тюрпен не ценится из-за его полицейского подхода на поле. Один из самых громкий скандалов с участием Тюрпена произошел в матче "Лион" - "Монако" в этом году. Французский рефери показал аж пять красных карточек. Четыре в самом конце игры — за массовую драку футболистов "Лиона" и "Монако". Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия позже раскритиковал судейство матча.

Клеман Тюрпен и "Динамо":

Тюрпен трижды обслуживал матчи с участием киевского "Динамо". Статистика не самая приятная для украинского клуба. В 2013 году в рамках группового этапа ЛЕ "Динамо" обыграло "Тун" в гостях со счетом 2:0. В сезоне 16/17 в групповом раунде Лиги чемпионов "бело-синие" уступили в гостях "Бенфике" (1:0), в сезоне 18/19 в плей-офф Лиги чемпионов киевляне проиграли на выезде "Аяксу" (3:1).

Читайте такжеБарселона перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов потеряла вундеркиндаПоследнее яркое назначение у судьи было в мае этого года — финал Лиги Европы, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

Поединок "Барселона" - "Динамо" пройдет на стадионе "Камп Ноу" 20 октября. Начало игры в 19:45 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна на сервисе MEGOGO.

Напомним, после двух сыгранных туров "Динамо" идет на третьей строчке в турнирной таблице группы Е с одним набранным баллом. "Барселона" пока очков не набирала и располагается на последнем месте в квартете.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Владимир Медяник