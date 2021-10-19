Киевляне продолжают бороться за выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.

20 октября киевское "Динамо" на выезде проведет поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны". Команды встретятся на "Камп Ноу" в столице Каталонии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

Барселона - Динамо: где смотреть матч

Противостояние испанского и украинского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 19.45.

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"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Автор: Артем Будрин