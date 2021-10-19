Владимир Шепелев - хавбек Динамо / фото ФК Динамо Киев
20 октября киевское "Динамо" на выезде проведет поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны". Команды встретятся на "Камп Ноу" в столице Каталонии.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.
Барселона - Динамо: где смотреть матч
Противостояние испанского и украинского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало встречи - в 19.45.
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"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0).
- "Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу с крупным счетом над ФК "Львов" (4:1).
- "Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" обыграла "Валенсию" (3:1) и улучшила свои позиции в чемпионате Испании.
- Обслужит матч французский арбитр, который является "нефартовым" для "Динамо".