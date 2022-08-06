В конце августа в Украине возобновятся матчи футбольного чемпионата.

В конце августа в Украине возобновятся матчи чемпионата по футболу, но без зрителей.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире информационного телемарафона.

По его словам, президент Украины и правительство поддержали инициативу о том, чтобы начинать чемпионаты.

"В конце августа уже будет проходить премьер-лига, мы начинаем чемпионат по футболу, и наши команды начнут играть", - сказал он.

Гутцайт уточнил, что основное условие проведения матчей – это безопасность.

"Нужно, чтобы рядом было убежище, где во время воздушной тревоги спортсмены и тренеры в течение 5-7 минут имели бы возможность укрыться. Также матчи будут проводиться без зрителей", - сказал министр.

Напомним, 24 февраля УПЛ приостановила чемпионат из-за введения военного положения.

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