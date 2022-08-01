Сергей Палкин уверен, что ФИФА необходимо наказать РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал ФИФА, обвинив Международную федерацию футбола в поддержке России.

Палкин возмущен тем, что ФИФА выгнала за коррупционный скандал две африканские ассоциации, а темы с исключением РФ, которая развязала войну в Украине, даже нет на повестке дня.

"Началась полномасштабная война, а на конгрессе ФИФА принимают русский язык официальным. Взяли выкинули две бедные африканские ассоциации за какой-то коррупционный скандал, а здесь русские творят что хотят, и даже на повестке дня нет темы исключения России из ФИФА.

Если мы воюем, то воевать нужно везде. А то получается, что наш футбол они убили, а в России спокойно себе играют чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира.

У них все в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу сбросить на нас?

Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА - это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще?

Их меседжи, что мы одна футбольная семья, что мы за мир… Где эта семья была, когда у нас началась война? Мы только просили, чтобы нас услышали. Тут семьи нет. Им все равно", - приводит слова Палкина tribuna.com.

Ранее УНИАН сообщал, что донецкий "Шахтер" готовится к судебному процессу против ФИФА. Причиной иска "горняков" стало новое правило ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам и тренерам в Украине приостановить свои контракты с украинскими клубами.

В результате действий ФИФА, сорвались сделки по трансферам нескольких легионеров "Шахтера" и теперь "горняки" требуют от организации возмещения ущерба за сорванные сделки в размере 50 миллионов евро.

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