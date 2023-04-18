"Бавария" попытается отыграть три мяча, пропущенные в первой игре в Манчестере.

В среду, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Баварией".

Встреча пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Главным арбитром поединка назначен французский рефери Клеман Тюрпен.

Первый команд состоялся неделю назад и завершился разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Голами в составе "горожан" отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

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После поражения от "Манчестер Сити" мюнхенцы сенсационно потеряли очки в чемпионате Германии в игре с "Хоффенхаймом" (1:1).

В целом, после увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера и назначения на эту должность Томаса Тухеля, дела у "Баварии" идут не очень хорошо. Из последних пяти игр немцы выиграли только две, один раз сыграв вничью и дважды проиграв.

"Манчестер Сити", в свою очередь, находится в потрясающей форме. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах. После победы над "Баварией" английский клуб в рамках АПЛ уверенно обыграл "Лестер" (3:1).

Также стоит отметить, что у "Баварии" есть проблемы внутри коллектива. После матча против "Манчестер Сити" в раздевалке подрались звездные футболисты мюнхенцев Садио Мане и Лерой Сане. В клубе подтвердили эту информацию и сообщили, что сенегальский вингер был наказан отстранением от матча против "Хоффенхайма". Позже Томас Тухель сообщил, что к ответной игре против "Сити" Мане будет готовится вместе с командой, однако его участие в игре под вопросом.

Бавария - Манчестер Сити: прогноз

Шансы команд на победу в ответной игре, по мнению букмекеров, практически равны. Так, на победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 2,44, а триумф "Баварии" оценивается коэффициентом 2,75. Ничья - 3,80.

На гол мюнхенцев в дуэли с "горожанами" коэффициент 1,22, а на гол команды Пепа Гвардиолы - 1,19.

По мнению аналитиков, в матче "Бавария" - "Манчестер Сити" будет забито не менее трех голов. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,54, на тотал меньше 2,5 коэффициент - 2,55.

Специалисты считают, что ответная встреча команд закончится победой "Манчестер Сити", вероятно, со счетом 2:1. На такой исход букмекеры принимают ставки с коэффициентом 9,50.

Выход "Баварии" в 1/2 финала будет настоящей сенсацией. Ставки на проход немецкого клуба в следующий раунд принимаются с коэффициентом 15,00. На проход "Сити", в свою очередь, коэффициент - 1,03.

Бавария - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный матч 1/4 финала между "Баварией" и "Манчестер Сити" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале выиграл у "Ливерпуля".

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