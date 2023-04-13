Пока нападающий будет недоступен, как минимум, на один матч.

Нападающий мюнхенской"Баварии" Садио Мане вляпался в громкий скандал. Как сообщило немецкое издание Bild, сенегалец избил своего одноклубника.

Под руку африканского футболиста попал один из его конкурентов на позиции вингера Лерой Сане. Произошло это после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором мюнхенцы проиграли со счетом 0:3. Поединок проходил в Англии во вторник, 11 апреля.

Градус между игроками начал увеличиваться еще на поле. Мане не понравилось, как с ним общался Сане во время матча. После встречи Садио первым набросился на Лероя. Их разнимали одноклубники.

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По прилету в Германию телекамеры поймали Лероя Сане, у которого была разбита губа. Он пытался скрыть это, прикусывая ее. У Мане явных повреждений не было.

Сегодня, 13 апреля, "Бавария" выпустила официальное заявление по этому инциденту:

"Садио Мане не будет включен в состав команды ФК "Бавария" на домашний матч против "Гоффенхайма", который состоится в эту субботу. Это связано с его неправильным поведением после матча Лиги чемпионов "Баварии" против "Манчестер Сити". Также Мане будет оштрафован", - говорится в обращении клуба.

Отметим, что Мане проводит первый сезон в составе мюнхенцев. В то же время Сане выступает за "Баварию" третий год подряд. До этого оба футболиста играли в Англии. Они представляли клубы, которые постоянно боролись за чемпионство: "Ливерпуль" (Мане) и "Манчестер Сити" (Сане).

В этом сезоне на счету Садио 11 голов и пять ассистов в 32 матчах. Лерой провел 36 игр, отметившись 13-ю мячами и восемью результативными передачами.

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