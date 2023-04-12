"Бавария" проиграла на выезде "Манчестер Сити" с разницей в три мяча.

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель прокомментировал результат матча. Немецкий специалист считает, что его команда не заслуживала поражения с таким счетом.

"Я вообще не согласен с результатом - нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали.

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Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия", - приводит слова Томаса Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" на выезде проиграла "Манчестер Сити" со счетом 0:3, что сводит практически к нолю шансы немецкого клуба на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Ответный матч команды сыграют 19 апреля в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

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