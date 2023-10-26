В рамках 11-го тура чемпионата Испании встретятся гранды испанского клуба.

В субботу, 28 октября, состоится центральный поединок 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" примет мадридский "Реал".

Первое в этом сезоне "Эль-Класико" пройдет на стадионе "Олимпико" в Барселоне. Обслужит эту встречу 39-летний рефери Хесус Хиль Мансано.

В прошлом туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Атлетик" Бильбао (1:0), а мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей" (1:1).

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Посреди недели команды синхронно одержали победы в групповом раунде Лиги чемпионов: "Барселона" выиграла у "Шахтера" (2:1), а "Реал" обыграл "Брагу" (2:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридский "Реал" занимает первое место, набрав за 10 туров 25 очков. "Барселона" с 24 баллами идет на третьей позиции.

Барселона - Реал Мадрид: прогноз

Аналитики считают, что у команд примерно равные шансы на победу в этой игре. Коэффициент на победу "Барселоны" - 2,48. Ставки на триумф "Реала" принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья - 3,70.

На гол команды Хави в "Эль-Класико" ставки принимаются с коэффициентом 1,21. Гол подопечных Карло Анчелотти оценивается коэффициентом 1,24.

Наиболее вероятным исходом матча по мнению экспертов является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,70.

Барселона - Реал Мадрид: трансляция

В прямом эфире поединок "Барселона" - "Реал" на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне в рамках чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" обменялись домашними победами: "сливочные" выиграли на своем поле со счетом 3:1, а "блаугранас" в родных стенах одержали победу со счетом 2:1.

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