В субботу, 28 октября, состоится центральный поединок 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" примет мадридский "Реал".
Первое в этом сезоне "Эль-Класико" пройдет на стадионе "Олимпико" в Барселоне. Обслужит эту встречу 39-летний рефери Хесус Хиль Мансано.
В прошлом туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Атлетик" Бильбао (1:0), а мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей" (1:1).
Посреди недели команды синхронно одержали победы в групповом раунде Лиги чемпионов: "Барселона" выиграла у "Шахтера" (2:1), а "Реал" обыграл "Брагу" (2:1).
В турнирной таблице чемпионата Испании мадридский "Реал" занимает первое место, набрав за 10 туров 25 очков. "Барселона" с 24 баллами идет на третьей позиции.
Барселона - Реал Мадрид: прогноз
Аналитики считают, что у команд примерно равные шансы на победу в этой игре. Коэффициент на победу "Барселоны" - 2,48. Ставки на триумф "Реала" принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья - 3,70.
На гол команды Хави в "Эль-Класико" ставки принимаются с коэффициентом 1,21. Гол подопечных Карло Анчелотти оценивается коэффициентом 1,24.
Наиболее вероятным исходом матча по мнению экспертов является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,70.
Барселона - Реал Мадрид: трансляция
В прямом эфире поединок "Барселона" - "Реал" на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
Добавим, что в прошлом сезоне в рамках чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" обменялись домашними победами: "сливочные" выиграли на своем поле со счетом 3:1, а "блаугранас" в родных стенах одержали победу со счетом 2:1.