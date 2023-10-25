"Реал" выиграл три подряд матча и уверенно лидирует в группе C.

Во вторник, 24 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором португальская "Брага" принимала мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Брага" и завершилась победой испанского клуба.

Футболисты мадридского гранда открыли счет на 16-й минуте - с передачи Винисиуса Жуниора забил Родриго. На 61-й минуте "Реал" удвоил свое преимущество благодаря голу Джуда Беллингема, который забил после паса все того де Винисиуса Жуниора. На 63-й минуте "Браге" удалось один мяч отыграть, забил Альваро Джало. Больше в этой игре команды не забивали.

Видео дня

"Брага" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Джало, 63 - Родриго, 16, Беллингем, 61

"Брага": Матеус, Мендес (Фонсека, 73), Саатчи, Ньякате, Борха, Карвальо (Брума, 66), Аль-Мусрати (Моутинью, 78) - Рикарду Орта, Салазар, Джало, Банза (Абель Руис, 67)

"Реал Мадрид": Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия (Менди, 75), Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем (Васкес, 89), Родриго (Чуамени, 71), Винисиус

Предупреждения: Камавинга, 72, Начо, 90+2

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Наполи" победил на выезде берлинский "Унион". Победу неаполитанцам принес гол Джакомо Распадори.

"Унион" - "Наполи" 0:1

Гол: Распадори, 65

"Унион": Реннов, Триммель, Дуки (Тузар 80), Лейте, Кнохе, Гозенс, Хедира (Крал 70), Хаберер (Фолланд 80), Ааронсон (Лайдуни 70), Беккер, Фофана (Беренс 70)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи (Оливера 71), Лоботка, Каюст (Элмас 46), Зелински, Политано (Линдстрем 82), Распадори (Симеоне 71), Кварацхелия (Эстигор 89)

Предупреждения: Триммель 10, Гозенс 52, Хаберер 54 - Ррахмани 17

Обзор матча:

Мадридский "Реал" одержал третью подряд победу в групповом раунде Лиги чемпионов и занимает первое место в группе C. "Наполи" с 6 баллами идет на второй позиции, "Брага" (3 очка) - третья. Последнее место в квартете занимает берлинский "Унион" - 0 очков.

Турнирная таблица группы C

Матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов состоятся 8 ноября.

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