"Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании.

В воскресенье, 22 октября, в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" принимала "Атлетик" Бильбао.

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой "блаугранас".

Исход этой встречи решил единственный, который забил 17-летний нападающий "Барселоны" Марк Гую. Футболист появился на поле на 79-й минуте и спустя около 30 секунд забил гол в ворота "Атлетика.

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Стоит отметить, что это был дебютный матч Марка Гую в составе каталонского гранда. Таким образом, Гую стал самым молодым дебютантом-автором гола за "Барселону" в XXI веке. На момент игры возраст Марка составил 17 лет и 291 день.

"Барселона" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Гую, 80

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Кристенсен (Араухо, 60), Иньиго Мартинес, Бальде (Маркос Алонсо, 79), Гави, Ромеу (Ямаль, 60), Гюндоган, Ферран Торрес, Жоау Феликс, Фермин Лопес (Гую, 79)

"Атлетик": Симон, де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 26), Дани Гарсия (Унаи Гомес, 77), де Галларета (Прадос, 67), Уильямс, Сансет, Нико Уильямс (Беренгер, 77), Гурусета (Аду, 67)

Предупреждения: Гави, 16, Ромеу, 41, Гую, 83 - Дани Гарсия, 37, Аду, 73, де Маркос, 89

Обзор матча:

"Барселона" набрала 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Выше расположились "Реал" и "Жирона", в активе которых по 25 очка. "Атлетик" с 17 баллами занимает шестую строчку.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против мадридского "Реала". "Эль-Класико" состоится 28 октября. "Атлетик" Бильбао 29 октября встретится с "Валенсией".

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