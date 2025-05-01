Это был первый полуфинальный матч между командами.

В среду, 30 апреля, "Барселона" и "Интер" сошлись на поле в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Лучшего команды не выявили.

Матч завершился со счетом 3:3. Голами со стороны "Барселоны" отметились Ямаль (24) и Торрес (38). За "Интер" забивали Тюрам (1), Дюмфис (21, 64). На 65 минуте игры от голкипера "Интера" Зоммера мяч отскочил в ворота, автогол.

Примечательно, что до встречи с "Барселоной" "Интер" не забивал последние 3 матча подряд.

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Ответный матч состоится во вторник, 6 мая.

Победитель встретится в финале с командой, которая будет первой в противостоянии "Арсенала" и ПСЖ. Они выйдут на поле 7 мая.

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 31 мая.

Новости футбола

29 апреля "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил уже на 4 минуте Усман Дембеле.

Несколькими днями ранее донецкий "Шахтер" пробился в финал Кубка Украины, когда одержал победу в матче против житомирского "Полесья". Игра завершилась со счетом 0:1, гол забил Алиссон.

Финал состоится 14 мая. "Горняки" выйдут на поле против киевского "Динамо".

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