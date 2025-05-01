В среду, 30 апреля, "Барселона" и "Интер" сошлись на поле в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Лучшего команды не выявили.
Матч завершился со счетом 3:3. Голами со стороны "Барселоны" отметились Ямаль (24) и Торрес (38). За "Интер" забивали Тюрам (1), Дюмфис (21, 64). На 65 минуте игры от голкипера "Интера" Зоммера мяч отскочил в ворота, автогол.
Примечательно, что до встречи с "Барселоной" "Интер" не забивал последние 3 матча подряд.
Ответный матч состоится во вторник, 6 мая.
Победитель встретится в финале с командой, которая будет первой в противостоянии "Арсенала" и ПСЖ. Они выйдут на поле 7 мая.
Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 31 мая.
Новости футбола
29 апреля "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил уже на 4 минуте Усман Дембеле.
Несколькими днями ранее донецкий "Шахтер" пробился в финал Кубка Украины, когда одержал победу в матче против житомирского "Полесья". Игра завершилась со счетом 0:1, гол забил Алиссон.
Финал состоится 14 мая. "Горняки" выйдут на поле против киевского "Динамо".