За трансфер Захаряна "Реал Сосьедад" заплатил московскому "Динамо" 13 миллионов евро.

Спортивный директор "Реала Сосьедада" Роберто Олабе прокомментировал трансфер россиянина Арсена Захаряна в испанский клуб.

"Мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Поэтому мы понимаем, что у российских футболистов особый талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался Эрик из нашей скаутской команды. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. Если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен Захарян - выдающийся атакующий центральный полузащитник", - сказал Олабе для Nobel.

По словам Олабе, "Реал Сосьедад" понимал, что купить Захаряна будет непросто, ведь это "экстраординарный игрок".

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Согласно данным Transfermarkt, за трансфер 20-летнего Захаряна "Реал Сосьедад" заплатил московскому "Динамо" 13 миллионов евро.

Напомним, что на днях ряд известных футболистов испанской Ла Лиги запятнал свою репутацию, обратившись к российским телезрителям.

А весной игроки "Барселоны" поздравили российских болельщиков со своим чемпионством.

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