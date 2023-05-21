Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" выступили из обращения к своим фанатам из России. Они поздравили болельщиков из страны-террористки с тем, что "блауграна" завоевала чемпионство Ла Лиги.
В ролике приняли участие защитник Алекса Бальде и полузащитник Серхи Роберто. Они поблагодарили российских фанатов за поддержку, а также назвали их частью победы.
Это видео записано специально для официального транслятора Примеры в России. Ролик был опубликован на его аккаунте в Telegram.
Ни Ла Лига, ни "Барселона" пока официальных комментариев не предоставили.
Однако комментатор MEGOGO - транслятора чемпионата Испании в Украине - Виталий Кравченко высказался на счет этого инцидента. Во время матча "Барселона" – "Реал Сосьедад", состоявшегося в воскресенье, он на испанском языке обратился к представителям Ла Лиги с напоминанием, что в Украине до сих пор идет война против российского народа.
"Пока Россия бомбит ракетами мирные украинские города, убивает мирное население, наши герои погибают, а обычные россияне за этим молча наблюдают или вообще поддерживают эту войну — "Барселона" записывает видео, на котором обращается к российским болельщикам и пересказывает им поздравления. Позор "Барселоне", Алехандро Бальде и Серджи Роберто за этот поступок", - сказал комментатор, однако в то же время и поблагодарил других представителей Испании за помощь Украине.
Отметим, что в этом матче "Реал Сосьедад" одержал победу над "Барселоной" на ее же поле со счетом 2:1.
Однако этот результат уже ни на что для "блауграны" не влиял. После поражения Ла Лига провела официальную церемонию вручения золотых наград и трофея подопечным Хави. Для "Барселоны" победа в чемпионате стала первой за последние четыре года.