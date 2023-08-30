В скандальном ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

Ряд известных футболистов испанской Ла Лиги в очередной раз запятнали свою репутацию.

Звездные футболисты "Барселоны", "Бетиса", "Вильярреала" и других клубов чемпионата Испании снялись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko. В ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

В видео футболисты называют свои имена и зовут смотреть за их игрой на российском сервисе.

Ролик был опубликован в Telegram-канале Okko Спорт, который является официальным транслятором Ла Лиги на территории страны-террориста.

Стоит отметить, что это не первый подобный скандал с участием испанских футболистов. Ранее звезды "Барселоны" снялись в ролике для российских фанатов каталонского клуба. Они поздравили российских фанатов клуба с чемпионством и поблагодарили их за поддержку.

В итоге руководство "Барселоны" принесло извинения, заявив, что продолжает помагать Украине гуманитарно.

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