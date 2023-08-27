"Жирона" набрала семь очков в трех стартовых играх Ла Лиги.

В субботу, 26 августа, состоялся поединок третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Севилья" принимала "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт на 16-й минуте - отличился полузащитник "Жироны" Янхель Эррера. В концовке первого тайма хавбек хозяев поля Неманья Гудель сравнял счет в игре.

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В начале второго тайма полузащитник каталонцев Алейш Гарсия забил второй гол "Жироны", который в итоге принес его команде победу. Ассистировал ему Арнау Мартинес.

"Севилья" - "Жирона" - 1:2

Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56

"Севилья": Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+6), Соу, Ракитич, Сусо, Оливер (Ламела, 71), Окампос (Рафа Мир, 75), Эн-Несири

"Жирона": Гассанига, Арнау (Коуто, 78), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес, Алейш Гарсия, Цыганков (Валери, 79), Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Савио (Торре, 90+6), Стуани (Довбик, 63)

Предупреждения: Окампос, 58, Салас, 75 - Арнау, 37

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел на эту игру в основном составе и отыграл 79 минут. Еще один украинец Артем Довбик появился на поле на 64-й минуте, заменив Кристиана Стуани. Экс-форвард "Днепра-1" имел фантастическую возможность забить гол, но в одном из моментов не попал в пустые ворота.

Статистический портал SofaScore поставил Виктору Цыганкову за этот матч 6,7 балла, Артем Довбик получил 6,3 балла.

Стоит отметить, что "Севилья" ужасно начала новый сезон. Ранее команда уступила "Валенсии" (1:2) и "Алавесу" (3:4) в чемпионате Испании, а также проиграла "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок УЕФА.

"Жирона" набрала семь очков в первых трех матчах Ла Лиги. Команда Цыганкова и Довбика сыграла вничью с "Реалом Сосьедад" (1:1) и победила "Хетафе" (3:0).

После трех туров "Жирона" идет на второй позиции, а "Севилья" занимает последнюю строчку.

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