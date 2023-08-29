Мадридский "Атлетико" отгрузил семь голов в ворота соперника.

В понедельник, 28 августа, состоялся поединок третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Райо Вальекано" принимал "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Кампо де Вальекас" и завершилась сокрушительной победой мадридского клуба со счетом 7:0.

В первом тайме футболистам "Атлетико" удалось забить трижды. Голами отличились Антуан Гризманн, Мемфис Депай и Науэль Молина.

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Во второй половине встречи "матрасники" отгрузили сопернику еще четыре гола: на 72-й и 84-й минутах отличился Альваро Мората, на 79-й - Анхель Корреа, а на 86-й - Маркос Льоренте.

"Райо Вальекано" – "Атлетико" – 0:7

Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86

Обзор матча:

Отметим, что эта победа стала крупнейшей для "Атлетико" в выездных матчах в Ла Лиге за всю историю турнира, а это 95 лет. Кроме того, "матрасники" забили 7 голов в гостях третий раз в своей истории и впервые с 1948 года.

"Атлетико" набрал 7 очков за три стартовых тура и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Возглавляет таблицу мадридский "Реал", набравший 9 баллов.

В следующем туре чемпионата Испании команда Симеоне примет "Севилью" (3 сентября), а "Райо Вальекано" сыграет с "Бетисом" (2 сентября).

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