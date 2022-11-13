"Арсенал" оторвался от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 12 ноября, были сыграны восемь матчей в рамках 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Главной сенсацией игрового дня стало фиаско "Манчестер Сити" в игре против "Брентфорда".

Наиболее ярким противостоянием дня стал матч "Тоттенхэма" против "Лидса". Футболисты "Лидса" трижды вели в счете, однако "шпоры" каждый раз отыгрывались, а потом и вовсе совершили камбэк и вырвали победу в этой игре.

Лондонский "Арсенал" с Александром Зинченко в составе одержал очередную победу и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Отрыв "канониров" от "Манчестер Сити" составляет уже пять очков.

Также стоит выделить прогресс "Ньюкасла". Команда Эдди Хау обыграла в отчетном туре "Челси" и приблизилась к "Ман Сити". В активе "сорок" уже 30 набранных очков и третья строчка.

"Ливерпуль" в этом туре одержал уверенную победу над "Саутгемптоном" на своем поле. Команда Юргена Клоппа с 22 баллами идет на 6-й позиции.

Результаты матчей 16-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" - "Брентфорд" - 1:2

Голы: Фоден, 45 - Тони, 16, 90+8

"Борнмут" – "Эвертон" – 3:0

Голы: Тавернье, 18, Мур, 25, Энтони, 69

Обзор матча:

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9

Обзор матча:

"Тоттенхэм" – "Лидс" – 4:3

Голы: Кейн, 9, Дэвис, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервилл, 10, Родриго, 43, 76

Обзор матча:

"Ньюкасл" - "Челси" - 1:0

Гол: Уиллок, 67

Обзор матча:

"Вулверхэмптон" – "Арсенал" – 0:2

Голы: Эдегор, 55, 75

Обзор матча:

"Вест Хэм" – "Лестер" – 0:2

Голы: Мэддисон, 8, Барнс, 78

"Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" – 1:0

Гол: Гиббс-Уайт, 54

Турнирная таблица АПЛ

Добавим, что еще два матча в рамках 16-го тура АПЛ будут сыграны в воскресенье, 13 ноября. "Брайтон" сыграет против "Астон Виллы", а "Манчестер Юнайтед" в гостях померяется силами с "Фулхэмом".

Этот тур является заключительным перед стартом ЧМ-2022 по футболу.

Напомним, первенство мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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