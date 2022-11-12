Эрлинг Холанд провел всю игру на поле и отметиться голом не смог.

В субботу, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" дома принимал "Брентфорд".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой гостей поля со счетом 2:1.

Отметим, что Эрлинг Холанд провел всю игру на поле и отметиться голом не смог. В его пассиве лишь желтая карточка.

Манчестер Сити - Брентфорд - 1:2

Голы: Фоден, 45 - Тони, 16, 90+8

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87), Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Фоден, Холанд

Брентфорд: Райя, Йоргенсен, Пиннок, Ми, Расмуссен, Оньйека (Дасилва, 87), Янелт (Норгаард, 62), Йенсен, Хенри, Тони, Мбеумо (Висса, 74)

Таким образом, "Арсенал" останется на 1-м месте в АПЛ во время паузы на чемпионат мира. Команда Зинченко имеет возможность увеличить отрыв от "Ман Сити" до 5 очков, если сегодня победит "Вулверхэмптон".

Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 20 декабря в рамках Кубка лиги против "Ливерпуля".

Вас также могут заинтересовать новости: