Команда Микеля Артеты выиграла 12 из 14 стартовых матчей сезона чемпионата Англии.

В 16-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" уверенно победил "Вулверхэмптон".

Подопечные Артеты со счетом 2:0 одолели "волков". Норвежец Мартин Эдегор оформил дубль. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел на поле почти весь матч. На 91-й минуте Сашу заменил Седрик.

В этом туре "Манчестер Сити" уступил "Брентфорду" и таким образом "канониры" увеличили отрыв от второго места.

Видео дня

Вулверхэмптон - Арсенал - 0:2

Голы: Едегор, 55, 75

Добавим, что команда Микеля Артеты выиграла 12 из 14 стартовых матчей сезона чемпионата Англии. До этого это удавалось 7 командам, все они в итоге выигрывали чемпионство.

АПЛ: турнирная таблица

"Арсенал" занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 5 очков меньше.

"Ньюкасл" имеет 30 очков, "Тоттенхэм" - 29. Они соответственно на 3 и 4 местах.

"Вулверхэмптон", в свою очередь, занимает последнее место в чемпионате. У команды лишь 10 очков после 15 игр.

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