Анхель Ди Мария хочет сыграть еще несколько матчей в составе национальной сборной.

Полузащитник туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария изменил свое решение относительно будущего в сборной Аргентины после триумфа с национальной командой на ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль, Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной Аргентине, как он изначально планировал сделать после мундиаля.

34-летний футболист продолжит выступать за сборную своей страны, по крайней мере, еще несколько игр. До какого именно момента Анхель не знает.

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Отметим, что накануне ЧМ-2022 Анхель Ди Мария заявлял, что мундиаль в Катаре станет его последним турниром в составе сборной Аргентины.

Анхель Ди Мария дебютировал в составе сборной Аргентины в 2009 году, когда тренером был легендарный Диего Марадона. За это время он провел за команду 129 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 29 ассистов.

Добавим, что Лионель Месси также заявил, что намерен продолжить свои выступления за национальную команду, хотя накануне финала ЧМ-2022 капитан сборной Аргентины сообщал, что после мундиаля завершит свою международную карьеру.

Напомним, сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Ди Мария стал одним из главных героев этого финала. Он отметился забитым голом, а также заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси.

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