В Словакии задержали бывшего главу УАФ Павелка

Украина уже начала процедуру экстрадиции подозреваемого.

В Словакии правоохранительные органы задержали бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелка.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там не назвали фамилию фигуранта. Однако, по данным СМИ, речь идет именно о бывшем главе УАФ Андрее Павелко.

Отмечается, что подозреваемый годами скрывался от украинского правосудия. Его удалось найти благодаря объявлению в международный розыск и сотрудничеству с иностранными правоохранительными органами.

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По данным следствия, подозреваемый организовал схему вывода почти 295 млн грн из УАФ через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого он заключал фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге.

"Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки", – отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что Украина уже начала процедуру экстрадиции подозреваемого. В частности, в соответствующие органы Словакии направили письмо с запросом о выдаче Павелка и применении временного ареста.

Что этому предшествовало

Напомним, в 2023 году суд поместил Павелка под арест. Тогда его подозревали в финансовых хищениях в УАФ.

В 2025 году сообщалось, что Павелко также фигурирует в деле о нанесении ущерба УАФ на сумму 9 млн 329 тыс. евро. Тогда отмечалось, что ущерб был нанесен еще в 2015–2016 годах в результате использования офшорных схем.

Уже в конце 2025 года правоохранительные органы сообщили, что Павелко выехал из Украины. Это произошло после того, как суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

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