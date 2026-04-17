В ужасном ДТП погиб бывший вратарь 'Арсенала' и 'Ювентуса'

В трагической аварии в Зальцбурге погиб бывший вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер. Автомобиль 48-летнего спортсмена столкнулся с поездом.

Об этом сообщает Sky News. Полиция Зальцбурга информирует, что кроме Маннингера в автомобиле никого не было.

Австрийский футболист выступал за "Арсенал" в течение пяти лет – с 1997 по 2002 год. В 1998 году он помог команде одержать победу в Премьер-лиге и Кубке Англии.

В "Арсенале" уже отреагировали на смерть бывшего игрока команды. Соответствующее сообщение появилось на странице клуба в соцсети Х.

"Все в "Арсенале" потрясены и глубоко опечалены трагической смертью бывшего вратаря Алекса Маннингера. В это невероятно печальное время все наши мысли – с его семьей и близкими. Покойся с миром, Алекс", – говорится в сообщении.

Трагическую новость прокомментировали и в итальянском "Ювентусе", где вратарь провел четыре года:

"Прибыв в Турин летом 2008 года, он провел в "Ювентусе" четыре сезона, продемонстрировав, что роль вратаря заключается не только в том, чтобы отбивать мячи, но и в харизме, надежности и тихом духе самопожертвования. В эпоху, отмеченную монументальной фигурой Джиджи Буффона, Маннингер всегда был готов выйти на поле, когда его вызывали, став ключевой фигурой в раздевалке и надежным защитником ворот", – говорится в заявлении клуба.

В "Ювентусе" добавили, что австрийский вратарь был человеком редких ценностей: скромности, преданности и необыкновенного профессионализма.

Маннингер также сыграл 33 матча за сборную Австрии и входил в состав команды на чемпионате Европы 2008 года, который страна принимала совместно со Швейцарией.

