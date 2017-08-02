"Барселона" официально подтвердила переход Неймара в ПСЖ

Футбольный клуб "Барселона" официально подтвердил трансфер бразильца Неймара во фанцузский "Пари-Сен-Жермен", сообщается на сайте команды.

Также каталонский клуб подтвердил сумму сделки в 222 миллиона евро, которые были прописаны в контракте игрока в качетсве отступных.

Читайте такжеЧтобы купить Неймара, "ПСЖ" нужно продать двух своих звездРанее сегодня сообщалось о том, что Неймар пропустил утреннюю тренировку команды с разрешения главного тренера. Вместо этого он попрощался с партнерами по команде, сообщаил им о переходе во французский клуб и уехал с базы на своем автомобиле.

Как сообщалось ранее, Неймар должен подписать контракт с ПСЖ 7 августа. В ближайшее время он вылетит в Париж для прохождения медосмотра. В Париже хотят устроить парад в честь перехода в команду звездного бразильского игрока.