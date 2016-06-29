Полузащитник "Шахтера" Фред отбыл дисквалификацию и сыграет на Олимпиаде

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии по футболу объявил окончательный состав команды на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

В составе команды присутствует полузащитник донецкого "Шахтера" Фред.

Напомним, что летом 2015 года футболист провалил допинг-тест во время участия в Кубке Америки в составе сборной Бразилии. Срок дисквалификации игрока истек 27 июня 2016 года.

Недавно футболист продлил контракт с донецким клубом.

Всего в составе сборной Бразилии на домашнюю Олимпиаду 18 игроков, треть из которых представляет клубы Европы. В частности, в Играх примут участие Неймар ("Барселона") и Дугалс Коста ("Бавария").

В списке игроков вратари - Фернандо Прасс (Палмейрас), Уилсон (Атлетико Минейро); защитники - Луан (Васку да Гама), Родриго Кайо (Сан-Паулу), Маркиньос (ПСЖ), Дуглас Сантос (Атлетико Минейро), Зека (Сантос), Виллиан (Интернасьонал); полузащитники - Рафинья (Барселона), Родриго Доурадо (Интернасьонал), Фред (Шахтер), Тиаго Майя (Сантос), Фелипе Андерсон (Лацио); нападающие - Неймар (Барселона), Дуглас Коста (Бавария), Габриэл (Сантос), Габриэл Жезус (Палмейрас), Луан (Гремио).

Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 4 по 20 августа.