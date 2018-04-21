Венгер ушел из "Арсенала" не по своей воле - СМИ

14:19, 21 апреля 2018
Футбол
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Венгер провел в &quot;Арсенале&quot; 22 года / Global Look Press

Информацию об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Sun.

По информации издания Венгер лишился поддержки от Стэна Кронке - самого крупного акционера «Арсенала». Вместе с тем, в обмен на отставку руководство клуба согласилось выплатить французу 11 миллионов фунтов стерлингов (около 12,5 миллиона евро). Деньги будут выплачены в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения. Контракт Венгера с "Арсеналом" действовал до лета 2019 года.

Вместе с тем, The Independent уже назвала возможного сменщика французского специалиста. Новым тренером "Арсенала" может стать бывший наставник испанской «Барселоны» Луиса Энрике. Энрике в хороших отоношениях с менеджером клуба, но проблемой при назначении ялвяются высокие финансовые требования специалиста.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Венгер объявил об отставке с поста главного тренера "Арсенала" по окончании сезона. Французский специалист работал в клубе с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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Теги: #Арсен Венгер#Венгер уволен из Арсенала