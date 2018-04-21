Венгер ушел из "Арсенала" не по своей воле - СМИ

Французского специалиста вынудили уйти в отставку акционерв и руководство лондонского клуба.

Главный тренер лондонского «Арсенала» французский специалист Арсен Венгер не планировал покидать команду по окончании этого сезона, но поддался давлению со стороны руководства английского кулба.

Информацию об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Sun.

По информации издания Венгер лишился поддержки от Стэна Кронке - самого крупного акционера «Арсенала». Вместе с тем, в обмен на отставку руководство клуба согласилось выплатить французу 11 миллионов фунтов стерлингов (около 12,5 миллиона евро). Деньги будут выплачены в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения. Контракт Венгера с "Арсеналом" действовал до лета 2019 года.

Вместе с тем, The Independent уже назвала возможного сменщика французского специалиста. Новым тренером "Арсенала" может стать бывший наставник испанской «Барселоны» Луиса Энрике. Энрике в хороших отоношениях с менеджером клуба, но проблемой при назначении ялвяются высокие финансовые требования специалиста.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Венгер объявил об отставке с поста главного тренера "Арсенала" по окончании сезона. Французский специалист работал в клубе с 1996 года. Под руководством Венгера «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.