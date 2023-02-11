Также в топ-50 попали еще трое украинцев. Все они прошли отбор в гонку преследования.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону в Обергофе занял пятое место на 10-километровой спринтерской гонке. До медали ему не хватило 14 секунд.

Этот этап мог не состояться сегодня из-за плохих погодных условий: густой туман накрыл трассу. За пять минут до начала гонки, после пристрелки, организаторы решили все-таки начать соревнования.

Пидручному удалось закрыть все мишени и стать одним из шести биатлонистов, кому покорился такой результат сегодня, на третьем соревновательном дне ЧМ. Интересно, что среди топ-6 кроме украинца финишировали представители только Норвегии.

Видео дня

Чемпионат мира по биатлону: мужчины, спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +39.9

4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4

6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +59.7

Кроме Дмитрия в гонке участвовали еще три украинца - все они также квалифицировались на гонку преследования, которая состоится завтра, 12 февраля. Начало в 16:25 по Киеву.

21. Антон Дудченко (0+1) +1: 53.7

29. Богдан Цимбал (1+0) +2: 08.4

44. Артем Прима (0+2) +2:37.1

Отметим, что ЧМ-2023 по биатлону проходит в немецком городе Обергоф с 8 по 19 февраля. На первом соревновательном дне происходила смешанная эстафета, а на втором - женский спринт. На завтра, 12 февраля, запланированы сразу обе гонки преследования: сначала женская, а потом мужская.

Вас также могут заинтересовать новости: