Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону в Обергофе занял пятое место на 10-километровой спринтерской гонке. До медали ему не хватило 14 секунд.
Этот этап мог не состояться сегодня из-за плохих погодных условий: густой туман накрыл трассу. За пять минут до начала гонки, после пристрелки, организаторы решили все-таки начать соревнования.
Пидручному удалось закрыть все мишени и стать одним из шести биатлонистов, кому покорился такой результат сегодня, на третьем соревновательном дне ЧМ. Интересно, что среди топ-6 кроме украинца финишировали представители только Норвегии.
Чемпионат мира по биатлону: мужчины, спринт
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7
- 2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8
- 3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +39.9
- 4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6
- 5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4
- 6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +59.7
Кроме Дмитрия в гонке участвовали еще три украинца - все они также квалифицировались на гонку преследования, которая состоится завтра, 12 февраля. Начало в 16:25 по Киеву.
- 21. Антон Дудченко (0+1) +1: 53.7
- 29. Богдан Цимбал (1+0) +2: 08.4
- 44. Артем Прима (0+2) +2:37.1
Отметим, что ЧМ-2023 по биатлону проходит в немецком городе Обергоф с 8 по 19 февраля. На первом соревновательном дне происходила смешанная эстафета, а на втором - женский спринт. На завтра, 12 февраля, запланированы сразу обе гонки преследования: сначала женская, а потом мужская.