Сборная Украины финишировала на 10-м месте.

В среду, 8 февраля, в Оберхофе (Германия) смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира по биатлону-2023.

Чемпионами мира стали биатлонисты сборной Норвегии, второе место заняли итальянцы, а замкнули тройку призеров французы.

Сборная Украины финишировала на 10-м месте. "Сине-желтые" использовали всего семь дополнительных патронов.

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Украину в гонке представили: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

ЧМ-2023 по биатлону: результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+9) 1:04:41,9

2. Италия (0+6) +11,6

3. Франция (0+9)+55,9

4. Австрия (0+3) +59,2

5. Чехия (0+7) +1:09,4

6. Германия (1+9) +1:26,5

...

10. Украина (0+7) +2:45,3

Чемпионат мира по биатлону продолжится женским спринтом на 7,5 км. Гонка запланирована на 10 февраля. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2023 по биатлону проходит с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

В программу соревнований вошли смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

Чемпионат мира станет главным стартом биатлонного сезона-2022/23. После него соревнования Кубка мира возобновятся 2 - 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).

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