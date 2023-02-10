Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.

В пятницу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.

Победу в гонке одержала Дениз Херманн-Вик из Германии. В борьбе за золото немецкая спортсменка на 2,2 секунды опередила представительницу Швеции Ханну Эберг.

Бронзовую награду завоевала еще одна представительница Швеции Линн Персон. Все медалистки стреляли без промахов.

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Украину в женском спринте представили четыре спортсменки: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Билосюк и Дарья Блашко.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, с одним кругом штрафа она финишировала 29-й.

Среди четырех украинок только одна отстрелялась чисто, но даже это не помогло Дарье Блажко войти хотя бы в топ-80.

ЧМ-2023 по биатлону: результаты женского спринта

1. Дениз Херманн-Вик (0+0) 21:19,7

2. Ханна Эберг (0+0) +2,2

3. Линн Перссон (0+0) +26,2

...

29. Юлия Джима (0+1) +1:40,3

43. Елена Белосюк (0+1) +2:15,3

44. Анастасия Меркушина (2+0) +2:17,4

84. Дарья Блашко (0+0) +4:00,7

В субботу, 11 февраля, ЧМ-2023 по биатлону продолжится мужской спринтерской гонкой. Начало - в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2023 по биатлону проходит с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе. В программу соревнований вошли смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

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