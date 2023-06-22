Гвоздик предлагает Биволу устроить реванш.

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик обратился к чемпиону WBA из России Дмитрию Биволу.

"Бивол, какое досадное поражение. Хочешь реванш?", - написал Гвоздик в соцсетях, опубликовав фото с церемонии награждения Универсиады-2013 в Казани.

Тогда украинец одержал победу в весовой категории до 81 кг, россиянин стал вторым. Ранее Гвоздик заявлял, что нацелен на бой с Биволом.

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Возвращение Гвоздика в бокс

Напомним, Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свое единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс по версии WBC.

После этого поражения Александр объявил о завершении карьеры.

После начала полномасштабной войны в Украине Гвоздик объявил о возвращении в профессиональный бокс, чтобы "отобрать пояса у россиян".

В феврале этого года Александр по очкам одержал победу над мексиканцем Жозуйе Обандо. А в мае харьковчанин одолел латвийца Болотника.

Всего на профи-ринге Александр Гвоздик провел 20 боев, выиграв 19 из них.

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