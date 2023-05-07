В ночь с 6 на 7 мая в мексиканском городе Гвадалахара состоялся бой знаменитого украинского боксера Александра Гвоздика против представителя Латвии Ричарда Болотника.
Украинский ветеран одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.
Гвоздик контролировал ход поединка, наносил много ударов. Попытки контратаковать у Болотника проваливались.
В шестом раунде Александру удалось потрясти Болотника и провести еще ряд успешных атак, после которых латвийский боксер опустился на колено. Кроме нокдауна у Болотника открылось сильное рассечение над левым глазом, и рефери принял решение остановить поединок.
Видео нокаута:
Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023
Отметим, что для Гвоздика это второй бой после трехлетнего перерыва в карьере. В феврале этого года Александр по очкам победил мексиканца Жозуйе Обандо.
Всего на профи-ринге Александр Гвоздик провел 20 боев, выиграв 19 из них.
Напомним, Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свое единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел в октябре в 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и лишился пояса по версии WBC.
После этого поражения Александр объявил о завершении карьеры.
После начала полномасштабной войны в Украине Гвоздик объявил о возвращении в профессиональный бокс, чтобы "отобрать пояса у россиян".