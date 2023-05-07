Александр Гвоздик одержал 15-ю победу нокаутом в карьере.

В ночь с 6 на 7 мая в мексиканском городе Гвадалахара состоялся бой знаменитого украинского боксера Александра Гвоздика против представителя Латвии Ричарда Болотника.

Украинский ветеран одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

Гвоздик контролировал ход поединка, наносил много ударов. Попытки контратаковать у Болотника проваливались.

Видео дня

В шестом раунде Александру удалось потрясти Болотника и провести еще ряд успешных атак, после которых латвийский боксер опустился на колено. Кроме нокдауна у Болотника открылось сильное рассечение над левым глазом, и рефери принял решение остановить поединок.

Видео нокаута:

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Отметим, что для Гвоздика это второй бой после трехлетнего перерыва в карьере. В феврале этого года Александр по очкам победил мексиканца Жозуйе Обандо.

Всего на профи-ринге Александр Гвоздик провел 20 боев, выиграв 19 из них.

Напомним, Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свое единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел в октябре в 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и лишился пояса по версии WBC.

После этого поражения Александр объявил о завершении карьеры.

После начала полномасштабной войны в Украине Гвоздик объявил о возвращении в профессиональный бокс, чтобы "отобрать пояса у россиян".

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