Александр Гвоздик / фото instagram.com/alex_gvozdyk

В ночь с 6 на 7 мая в мексиканском городе Гвадалахара состоялся бой знаменитого украинского боксера Александра Гвоздика против представителя Латвии Ричарда Болотника. 

Украинский ветеран одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. 

Гвоздик контролировал ход поединка, наносил много ударов. Попытки контратаковать у Болотника проваливались. 

Видео дня

В шестом раунде Александру удалось потрясти Болотника и провести еще ряд успешных атак, после которых латвийский боксер опустился на колено. Кроме нокдауна у Болотника открылось сильное рассечение над левым глазом, и рефери принял решение остановить поединок.

Видео нокаута: 

Отметим, что для Гвоздика это второй бой после трехлетнего перерыва в карьере. В феврале этого года Александр по очкам победил мексиканца Жозуйе Обандо.

Всего на профи-ринге Александр Гвоздик провел 20 боев, выиграв 19 из них.

Напомним, Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Свое единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел в октябре в 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и лишился пояса по версии WBC.

После этого поражения Александр объявил о завершении карьеры.

После начала полномасштабной войны в Украине Гвоздик объявил о возвращении в профессиональный бокс, чтобы "отобрать пояса у россиян".

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