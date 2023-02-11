Дополнительной мотивацией для него стала война в Украине.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал, почему вернулся снова в профессиональный бокс:

"Война в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Так что это добавит мотивации моему народу.

Также для меня хорошая мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба являются россиянами", - сказал Гвоздик в Against The Ropes Podcast.

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Украинский боксер довольно сдержанно спрогнозировал ход событий в потенциальном поединке против Дмитрия Бивола:

"Давайте просто устроим его и все увидим. Я полностью открыт для этого. Я думаю, что он занят другими проблемами, но я доберусь титула, чтобы устроить этот бой", - добавил Александр.

Завершение карьеры Александра Гвоздика и его возвращение на ринг: что известно

Последний бой Гвоздика в карьере был как раз против вышеупомянутого Артура Бетербиева и имел статус "объединительного". Тогда украинский боксер досрочно уступил россиянину. В июне 2020-го Александр завершил карьеру.

В сентябре 2022-го года Гвоздик заявил о том, что запланировал на ноябрь провести бой-возвращение. Тогда же боксер добавил, что Путин заставил его вернуться на ринг и перестать заниматься бизнесом.

В прошлом апреле стало известно, что Александр участвовал в подготовке к бою одного из сильнейших боксеров мира в своей категории.