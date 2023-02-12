Экс-чемпион мира Александр Гвоздик по очкам одолел мексиканского боксера.

Украинский боксер Александр Гвоздик триумфально вернулся на ринг после трехлетней паузы в профессиональном спорте. 35-летний харьковчанин по очкам победил мексиканца Жозуйе Обандо.

Поединок прошел в США и длился всего 6 раундов. Судьи единогласно отдали победу Гвоздику - 60:54, 60:54, 60:54.

Для украинца этот бой стал первым после трехлетнего перерыва в карьере. Он прошел в промежуточной весовой категории, потому что оба боксера на взвешивании не уложились в лимит полутяжелого веса (до 79,2 кг).

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Возвращение Гвоздика в профессиональный бокс: что известно

Александр Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в 2018-2019 годах. В октябре 2019 года Гвоздик уступил россиянину Артуру Бетербиеву. Это единственное поражение Гвоздика на профессиональном ринге - после него Саша объявил о завершении карьеры.

Впрочем, из-за войны в Украине Гвоздик решил вернуться в бокс с целью "отобрать пояса у россиян".

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 19 поединков, в 18 случаях праздновал победу.

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