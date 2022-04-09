Украинский боксер Александр Гвоздик, который уже завершил карьеру, поможет мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к бою с россиянином Дмитрием Биволом.
Об этом сообщает Boxingnews24.
34-летний Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем. Украинец поможет "Канело" в подготовке к бою с Биволом, который пройдет 7 мая.
31-летний Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Бивол владеет титулом WBA Super.
Александр Гвоздик: карьера
Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.
Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Летом 2020 года Александр решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.