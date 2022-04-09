Олександр Гвоздик / фото BoxingScene

Украинский боксер Александр Гвоздик, который уже завершил карьеру, поможет мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к бою с россиянином Дмитрием Биволом.

Об этом сообщает Boxingnews24.

34-летний Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем. Украинец поможет "Канело" в подготовке к бою с Биволом, который пройдет 7 мая.

31-летний Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Бивол владеет титулом WBA Super.

Александр Гвоздик: карьера

  • Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

  • Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

  • Летом 2020 года Александр решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.

  • При этом Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс.