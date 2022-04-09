Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем.

Украинский боксер Александр Гвоздик, который уже завершил карьеру, поможет мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к бою с россиянином Дмитрием Биволом.

Об этом сообщает Boxingnews24.

34-летний Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем. Украинец поможет "Канело" в подготовке к бою с Биволом, который пройдет 7 мая.

31-летний Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Бивол владеет титулом WBA Super.

Александр Гвоздик: карьера