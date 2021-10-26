Пэрис Фьюри не хочет, чтобы ее муж повторил путь Владимира Кличко.

Жена чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри убеждена, что ее мужу через 2-3 года нужно будет завершать карьеру, чтобы не уступать молодым талантам. Сам Фьюри тоже рассуждал о завершении карьеры.

Слова Пэрис Фьюри приводит сайт vringe.com.

"Думаю, что в боксе он проведет еще несколько лет. Сейчас Тайсону 33 года. Где-то до 35 он будет боксировать. Знаю, что многие боксеры, например Владимир Кличко, выступали до 40 лет. Так бывает, что вы боксируете до тех пор, пока не проиграете. Я бы не хотела увидеть поверженного Тайсона, не хотела бы, чтобы он продолжал сражаться до тех пор, пока не проиграет. Рано или поздно, но всегда появляется тот, кто моложе, тот, кто свежее. Думаю, что еще максимум два-три года, и Тайсону настанет время уходить", - сказала Пэрис.

Напомним, что промоутер Боб Арум хотел устроить бой между Александром Усиком и Фьюри. В лагере Фьюри тоже ждут только этот поединок.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но теперь не известно, вообще ли Уайт и Валлин сойдутся в ринге между собой.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин