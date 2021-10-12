Британец после победы над Деонтеем Уайлдером возглавил свежий рейтинг от BoxRec.

33-летний британский боксер Тайсон Фьюри отобрал у украинца Александра Усика лидерство в рейтинге лучших супертяжеловесов мира по версии BoxRec.

Об этом сообщает собственно сам аналитический портал BoxRec.

Фьюри, благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером, возглавил рейтинг супертяжеловесов. Усик опустился с первого места на второе. Энтони Джошуа занимает третью строчку.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Майкл Хантер (США)

8. Энди Руис (США)

9. Дерек Чисора (Великобритания)

10. Кубрат Пулев (Болгария)

Напомним, что в лагере Фьюри ждут, чтобы им разрешили устроить бой с Усиком.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Диллиан Уайт должен 30 октября победить Отто Валлина, чтобы получить право сразиться с Фьюри за пояс WBC.

Автор: Артем Будрин