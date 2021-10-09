Британский чемпион заявил, что получил удовольствие от бокса Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри передал привет обладателю титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александру Усику.

Видео в Instagram опубликовал президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.

На видео Фьюри обратился к Усику с пожеланием победить в реванше, а также оценил уровень украинца в поединке с Энтони Джошуа.

"Привет, Александр. Ты провел отличный поединок, очень-очень хороший бокс, я действительно получил удовольствие. Удачи и да благословит тебя Господь. Сделай свое дело в матче-реванше", - сказал Фьюри.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.

В то же время чемпион по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.

Автор: Антон Дударь