Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри передал привет обладателю титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александру Усику.
Видео в Instagram опубликовал президент WBC Ukraine Николай Ковальчук.
На видео Фьюри обратился к Усику с пожеланием победить в реванше, а также оценил уровень украинца в поединке с Энтони Джошуа.
"Привет, Александр. Ты провел отличный поединок, очень-очень хороший бокс, я действительно получил удовольствие. Удачи и да благословит тебя Господь. Сделай свое дело в матче-реванше", - сказал Фьюри.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.
- В то же время чемпион по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.