Правда, Энтони Джошуа может быть против.

Легендарный глава Top Rank Боб Арум призвал Энтони Джошуа отказаться от реванша с Александром Усиком.

Об этом сообщает Mirror.

Арум считает, что будет лучше, если Джошуа позволит украинцу подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

"Если Фьюри выиграет у Уайлдера, то, возможно, все сделают разумно и дадут возможность устроить бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком, с тем условием, что Джошуа встретится с победителем. Каждый получит свой кусок, разве это плохо? Я считаю это разумным. Все зависит от Джошуа. Нужно быть реалистом, его шансы в поединке-реванше невелики. Ему нужен еще один бой, новый тренер", - сказал Арум.

Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в бою против Уайлдера.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.

В то же время чемпион мира по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.

Автор: Артем Будрин