Непобедимый чемпион не уверен, хочет ли еще раз выйти в ринг.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что после победы над Деонтеем Уайлдером он не уверен готов ли продолжить свою карьеру.

33-летнего спортсмена цитирует The Telegraph.

"Что дальше? Как что? Выносить мусор, водить детей в школу, делать разную работу по дому. Ну, знаете... Привычны такие домашние хлопоты. Принял решение на целый месяц отказаться от любых тренировок и просто наслаждаться жизнью", - сказал Тайсон.

"Планы в боксе? По контракту у меня остался всего один бой с Top Rank и ESPN. Что это будет за бой? Увидим... Честно? Я не думаю сейчас о боксе. И я не уверен, что мне стоит снова выходить в ринг. Так что пока не готов обсуждать свое будущее", - добавил Фьюри.

Раньше в лагере Фьюри говорили, что их интересует лишь бой с Александром Усиком.

Фьюри одержал 31 победу в 32 поединках на профи-ринге при одной ничьей.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин