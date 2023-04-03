Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Усик.

Претендент на чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович заявил о готовности провести бой против обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Хорватский боксер не сомневается, что может победить украинца и отобрать у него чемпионский титул.

"Было бы здорово побоксировать с Усиком. Я надеюсь, что этот поединок будет следующим, но я просто хочу драться. С момента моей последней дуэли прошло много времени. Я готов вернуться в ринг.

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Хочу драться. Мне все равно с кем. Если Усик будет следующим, то, конечно, я этого хочу. Уничтожу ли я его? Бесспорно. Он слишком маленький для меня. Я слишком силен для него. Уверен, что побью всех, но увидим. Будущее покажет, кто самый лучший", - заявил Филипп Хргович в интервью для iD Boxing.

Напомним, Александр Усик готовился к поединку против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но переговоры по организации боя были сорваны.

После срыва боя с Фьюри команда украинца начала переговоры с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа. Однако британский боксер продолжает восстанавливаться после травмы, так что это может помешать предстоящему бою.

Если Дюбуа не сможет выйти на бой против Усика, то соперником украинца может стать Филипп Хргович. На профессиональном ринге хорватский боксер провел 15 боев, победив в каждом из них (12 нокаутов).

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