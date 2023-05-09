Хейни уверен в своих силах и считает себя очень могущественным.

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни рассказал, как проходит его подготовка к бою с боксером с украинским паспортом Василием Ломаченко.

"Одержите победу одержите победу над собой, прежде чем вы сможете победить кого-то другого. Даже в тренажерном зале нужно упорно тренироваться и побеждать самого себя. Готовиться к той ночи. Мы проходим 12-недельный тренировочный лагерь только для того, чтобы подготовиться к одной ночи. Мы умираем на тренировках, голодаем, наше тело болит, мы проводим спарринги, бьемся друг против друга - это все ради одной ночи. Чтобы просто одержать победу над этим человеком на ринге", - передает слова американца Boxing 24/7.

Хейни заметил то, что хотел гораздо раньше сойтись в бою с Ломаченко. Американец считает, что сейчас он намного сильнее и от затягивания поединка боксер с украинским паспортом лишь проиграл.

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"Считаю, что Лома должен был драться со мной четыре года назад, когда я вызвал его, и я тогда сказал ему: "сражайся со мной сейчас, потому что будет только хуже". Сейчас худшее время для боя, потому что теперь я чемпион, моя уверенность зашкаливает. Я получил импульс. Получил больше опыта. С тех пор все улучшилось", - сказал Хейни.

24-летний боксер напоследок добавил провокационную фразу, унизив Ломаченко:

"20 мая увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", - уверен американец.

Поединок Хейни-Ломаченко: это стоит знать

Бой между американским и украинским боксерами состоится 20 мая в Лас-Вегасе, Невада на арене MGM Grand Garden.

Букмекеры считают, что победу одержит Дэвид Хейни. Он еще ни разу за свою боксерскую карьеру не проигрывал (29-0, 15 КО), а специалисты думают, что американец выиграет в юбилейный, 30-й раз.

Уже известны и приблизительные призовые за поединок. Ломаченко заработает чуть менее миллиона долларов.

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