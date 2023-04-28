Украинский боксер попытается отобрать чемпионские пояса Хэйни в легком весе.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По информации Champion, украинский боксер заработает за этот поединок 900 тысяч долларов.

Источник также сообщает, что в случае победы над американцем, Василий Ломаченко получит возможность снова претендовать на чемпионские гонорары, которые были у него до поражения от Теофимо Лопеса.

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Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года. После этого поражения украинец перестал получать гонорары свыше миллиона долларов.

Бой Девина Хэйни против Василия Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Для Василия Ломаченко это будет 20 бой в профессиональной карьере. В активе украинца 17 побед (11 - нокаутом) и два поражения. Девин Хэйни на профи-ринге одержал 29 побед в 29 боях.

Ранее УНИАН сообщал, что популярный украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Хэйни - Ломаченко.

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