Встреча боксеров началась с недоразумения.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) и американский боец Девин Хейни (29-0, 15 KO) встретились на дуэли взглядов. Кроме этого они провели пресс-конференцию.

Примечательно, что Ломаченко появился на официальном мероприятии в футболке с изображением Иисуса. Василий известен своей поддержкой украинской православной церкви московского патриархата. Хейни провел встречу в очках, и даже не снимал их при дуэли взглядов.

Кроме этого, в самом начале мероприятия американец зашел в зал, и не поздоровался с боксером из Украины. Хейни подал руку лишь промоутеру Бобу Ауру, а к Ломаченко свой путь не продолжил.

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Отметим, что бой должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Организатором этого поединка является компания Top Rank, руководителем которой является как раз Боб Арум.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сейчас все пояса находятся в собственности как раз Дэвида Хейни. Американец их выиграл в двух дуэль против австралийца Джорджа Камбососа.

Последний раз Ломаченко бился еще 30 октября прошлого года. Тогда он одержал победу над другим американцем Джемейном Ортисом после 12 раундов тяжелого поединка.

Хейни тоже в октябре 2022-го провел последний на данный момент бой. Тогда он победил Камбососа во второй раз, одержав 29 победу из 29 в профессиональном боксе в целом. Таким образом американец сумел защитить титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

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