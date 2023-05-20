У американца не выдержали нервы.

Боец с украинским паспортом Василий Ломаченко и американский боксер Девин Хейни провели взвешивание накануне их боя, который должен состояться в Лас-Вегасе.

Хейни решил веситься одетым, но не уложился в лимит легкого веса (61,2 кг), показав результат 61,3. однако после того, как он сбросил одежду на весах было разрешено число – 61,1 кг.

Ломаченко с первого раза не вышел за рамки лимита – 61,2 кг.

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Но самым интересным моментом взвешивания была дуэль взглядов. Во время ее проведения Хейни не выдержал и оттолкнул Ломаченко. Василий не дал резкого ответа.

Впоследствии боксер с украинским паспортом высказался о данном инциденте.

"Потому что он боится. Он боится. Теперь я это увидел. 100%. Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я якобы дерусь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас на самом деле грязный боец", - сказал Ломаченко.

Бой между Хейни и Ломаченко: что известно

Бой между американским и украинским боксерами состоится 20 мая в Лас-Вегасе, Невада на арене MGM Grand Garden.

Букмекеры считают, что победу одержит Девин Хейни. Он еще ни разу за свою боксерскую карьеру не проигрывал (29-0, 15 КО), а специалисты думают, что американец выиграет в юбилейный, 30-й раз.

Уже известны и приблизительные призовые за поединок. Ломаченко заработает чуть менее миллиона долларов.

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