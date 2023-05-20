Боец с украинским паспортом Василий Ломаченко и американский боксер Девин Хейни провели взвешивание накануне их боя, который должен состояться в Лас-Вегасе.
Хейни решил веситься одетым, но не уложился в лимит легкого веса (61,2 кг), показав результат 61,3. однако после того, как он сбросил одежду на весах было разрешено число – 61,1 кг.
Ломаченко с первого раза не вышел за рамки лимита – 61,2 кг.
Но самым интересным моментом взвешивания была дуэль взглядов. Во время ее проведения Хейни не выдержал и оттолкнул Ломаченко. Василий не дал резкого ответа.
Впоследствии боксер с украинским паспортом высказался о данном инциденте.
"Потому что он боится. Он боится. Теперь я это увидел. 100%. Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я якобы дерусь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас на самом деле грязный боец", - сказал Ломаченко.
Бой между Хейни и Ломаченко: что известно
Бой между американским и украинским боксерами состоится 20 мая в Лас-Вегасе, Невада на арене MGM Grand Garden.
Букмекеры считают, что победу одержит Девин Хейни. Он еще ни разу за свою боксерскую карьеру не проигрывал (29-0, 15 КО), а специалисты думают, что американец выиграет в юбилейный, 30-й раз.
Уже известны и приблизительные призовые за поединок. Ломаченко заработает чуть менее миллиона долларов.