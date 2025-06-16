Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг. Тем не менее он ждет действий от Александра Усика. Об этом заявил известный тренер Джеймс Али Башир в интервью Seconds Out.
Бывший наставник Кличко поделился, что регулярно общается со своим экс-подопечным. По словам Джеймса Али Башира, Владимир очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой против Тайсона Фьюри, который в начале 2025 года в очередной раз объявил о завершении карьеры.
"Я очень часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним около девяти дней назад. Он ждет, что будет делать Усик. Кличко очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри. После этого он может окончательно завершить свою карьеру", - сказал Джеймс Али Башир.
Напомним, что следующий бой Усика состоится уже 19 июля. Украинец встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в их бое-реванше.
Реванш Усик-Дюбуа - важные новости
Ранее в The Independent рассказали, как украинский боксер Александр Усик тренируется к реваншу с британцем Даниэлем Дюбуа. Отмечается, что украинец редко двигается медленно, демонстрируя взрывную концентрическую фазу.
Кроме того, Усик и Дюбуа поделились своими ожиданиями от реванша. Украинский боксер подчеркнул, что уважает всех своих соперников, а британец заявил, что он уверен в том, что ему удастся победить.