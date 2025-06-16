Кличко хочет провести бой против Тайсона Фьюри.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг. Тем не менее он ждет действий от Александра Усика. Об этом заявил известный тренер Джеймс Али Башир в интервью Seconds Out.

Бывший наставник Кличко поделился, что регулярно общается со своим экс-подопечным. По словам Джеймса Али Башира, Владимир очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой против Тайсона Фьюри, который в начале 2025 года в очередной раз объявил о завершении карьеры.

"Я очень часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним около девяти дней назад. Он ждет, что будет делать Усик. Кличко очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри. После этого он может окончательно завершить свою карьеру", - сказал Джеймс Али Башир.

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Напомним, что следующий бой Усика состоится уже 19 июля. Украинец встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в их бое-реванше.

Реванш Усик-Дюбуа - важные новости

Ранее в The Independent рассказали, как украинский боксер Александр Усик тренируется к реваншу с британцем Даниэлем Дюбуа. Отмечается, что украинец редко двигается медленно, демонстрируя взрывную концентрическую фазу.

Кроме того, Усик и Дюбуа поделились своими ожиданиями от реванша. Украинский боксер подчеркнул, что уважает всех своих соперников, а британец заявил, что он уверен в том, что ему удастся победить.

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