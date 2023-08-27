Бывший чемпион мира поздравил своего соотечественника с большой победой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал победу Александра Усика в титульном бою с Даниэлем Дюбуа.

Мэр Киева в своем Телеграм-канале поздравил 36-летнего украинского боксера с успешной защитой чемпионских титулов.

"Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и еще раз показал волю к победе.

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И в финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще. Слава Украине", - написал Виталий Кличко.

Напомним, Александр Усик выиграл у Даниэля Дюбуа в 9-м раунде техническим нокаутом и защитил титулы WBO, WBА, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Отметим, что это уже вторая успешная защита титулов для украинца. Первую успешную защиту Александр провел в прошлом году, когда в реванше победил раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.

В послужном списке Усика 21 победа в 21 бою на профи-ринге.

Даниэль Дюбуа потерпел второе поражение в своей карьере. Рекорд британца в профессональном боксе - 19 побед и 2 поражения в 21 бою.

Отметим, что после поражения от Усика, британский боксер заявил, что судьи украили у него победу. Все из-за скандального удара ниже пояса в пятом раунде. Дюбуа считает, что его удар был нанесен без нарушения правил.

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