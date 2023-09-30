Боб Арум подтвердил, что Фьюри проведет бой с Усиком.

Сопромоутер Тайсона Фьюри Боб Арум комплиментарно высказался об украинском чемпионе супертяжелого веса Александре Усике.

"Он украинец, никогда не списывайте украинцев. Я имею в виду, что эти сукины сыновья... кто же думал, что они будут бить русских. Сравните только Украину и Россию. Они такая маленькая страна, если сравнить с Россией. А смотрите, что происходит", - сказал Арум.

Усик - Фьюри: когда будет бой

Усик будет присутствовать в рингсайде боя между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Дата проведения боя между Усиком и Фьюри может быть объявлена после поединка Тайсона с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября.

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Сообщается, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

29 сентября официально стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира - на кону будут стоять пояса WBA, WBO, WBC и IBF.

Украинский боксер прокомментировал подписание соглашения. По его словам, долгожданное событие будет уже скоро.

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