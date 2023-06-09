Боб Арум настроен оптимистично в отношении организации масштабного поединка.

Глава Top Rank, известный промоутер Боб Арум поделился мыслями об организации боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Поможет ли Усику подписание соглашения с Skill Challenge Promotions устроить бой с Тайсоном Фьюри? Я понятия не имею. По словам команды Усика, Skill Challenge финансово поможет организации боя с Даниэлем Дюбуа в Польше. Затем они надеются продвигать бой Александра против Фьюри в Саудовской Аравии зимой этого года. Я не вижу никаких причин, почему этот бой не может состояться", - сказал Арум для Boxing News.

Бой Фьюри - Усик: что известно

Тайсон Фьюри и Александр должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось согласовать контракт на поединок и в итоге бой был сорван.

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Менеджер украинского боксера сообщил, что бой был сорван потому что сторонам не удалось договориться о разделе гонорара в реванше.

Добавим, что в поединке между Усиком и Фьюри должен был определиться первый в 21-м веке абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе. Последним обладателем всех основных титулов в хэвивейте был Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

После срыва боя с Фьюри, команда Усика переключилась на организацию поединка против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Ожидается, что бой Усик - Дюбуа состоится 12 августа в Польше.